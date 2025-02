Mulino Bianco Barilla, 20mila le persone coinvolte nei festeggiamenti per i 50 anni del brand

(Adnkronos) –

Cinquanta anni di storia celebrati con un grande abbraccio di piazza, un tuffo nei ricordi buoni delle persone per festeggiare un brand consumato dal 97% degli italiani. Si è concluso ieri, con grande partecipazione ed entusiasmo, l’evento celebrativo per i 50 anni di Mulino Bianco che si è tenuto a Milano, in Piazza Gae Aulenti, da mercoledì 19 a domenica 23 febbraio.

Per cinque giorni un’installazione che riproduce fedelmente in formato maxi l’iconica sveglia a forma di Mulino degli anni ’80, uno dei premi più rappresentativi del brand, ha richiamato oltre 20mila consumatori, quasi 60 giornalisti e oltre 25 influencer e celebrità che hanno partecipato alle iniziative organizzate dal brand. Una inaugurazione speciale che dà il via ad un anno di celebrazioni con un calendario ricco di progetti per omaggiare la lunga storia di un ‘love brand’, leader nel mercato nel settore dei prodotti da forno in Italia, presente oggi nelle case di 23 milioni di famiglie (fonte: Niq Panel Bakery (52 w.e. week 52 2024).

La maxi-installazione della ‘MulinoSveglia’ ha conquistato l’Italia e la città di Milano regalando la possibilità di vivere un’esperienza immersiva ed emozionale al suo interno, ammirando da vicino gli oggetti iconici che hanno fatto la storia del brand, dalla gallina Rosita alla poltrona del famoso mugnaio degli spot tv, fino alle prime Sorpresine, passando per il Coccio, i frame degli spot che ci hanno fatto emozionare e una novità accolta con entusiasmo: il ritorno del Piccolo Mugnaio Bianco. All’esterno dell’installazione le persone hanno ricevuto una box degustazione ispirata alla MulinoSveglia con, al suo interno, alcuni prodotti Mulino Bianco e un leaflet per partecipare al concorso attivo tutto l’anno, con la possibilità di vincere premi iconici della storia del brand. Inoltre, i consumatori hanno condiviso un ricordo buono legato a Mulino Bianco in cambio di una Sorpresina, come piccolo omaggio aggiuntivo rispetto ai prodotti. “Emozioni, sorrisi, passioni, ricordi. Abbiamo visto nel volto delle persone una luce che ci ha entusiasmato. Siamo veramente contenti della risposta del pubblico -commenta Laura Signorelli, marketing director equity Mulino Bianco-. Sono stati cinque giorni intensi in cui abbiamo celebrato un marchio simbolo della storia italiana e regalato un risveglio all’insegna dei ricordi buoni. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare questo compleanno che incontrare i nostri consumatori. Sono loro i nostri primi ambassador. Le celebrazioni non si fermano qui, abbiamo davanti un anno ricco di festeggiamenti e soprese”.

Nel corso del 2025 è previsto un calendario ricco di iniziative, con un pack delle principali referenze di prodotti che riporta una grafica dedicata ai 50 anni, il ritorno del celebre Piccolo Mugnaio Bianco, una special consumer promo che riedita tre premi storici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)