Municipio Roma I centro, nuovi finanziamenti e ampliamento feste rionali

(Adnkronos) – La giunta municipale del Municipio Roma I Centro ha approvato, con apposita delibera, i nuovi finanziamenti destinati alle feste rionali, confermando il forte impegno dell’amministrazione nel valorizzare le tradizioni culturali e il patrimonio storico della Capitale. Contestualmente, è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e all’acquisizione di proposte per le attività culturali legate alle celebrazioni rionali per l’annualità 2025, con possibilità di rinnovo fino al 2027. I finanziamenti previsti per il triennio interesseranno non solo le quattro storiche feste rionali già consolidate nel tessuto cittadino – la Festa di San Giuseppe al Trionfale (marzo), la Festa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio (maggio), la Festa de Noantri a Trastevere (luglio) e l’Ottobrata Monticiana nel Rione Monti (ottobre) – ma vedranno anche l’inserimento di quattro nuovi eventi di pari importanza. Questo ampliamento rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione del percorso storico-antropologico del centro di Roma, animando strade e piazze con momenti di aggregazione e cultura. Le quattro feste che arricchiranno il calendario rionale sono: festa di San Giovanni (giugno); festa della rievocazione della Madonna della Neve – Basilica di Santa Maria Maggiore (agosto); festival dell’Ansa Barocca – area dei rioni Ponte, Parione e Regola (ottobre); festa di San Clemente – Via San Giovanni in Laterano (novembre). “Abbiamo voluto dare un segnale forte di attenzione alle tradizioni e al tessuto sociale del nostro Municipio, raddoppiando il numero delle feste rionali e aumentando significativamente le risorse destinate a questi eventi. Grazie al contributo crescente degli sponsor privati, riusciremo a rendere ancora più ricco e partecipato il calendario delle celebrazioni, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale unica e profondamente radicata nella storia di Roma”, ha dichiarato Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I Roma Centro. “Le feste rionali rappresentano un elemento fondamentale per la vita del centro storico di Roma, sia dal punto di vista culturale che sociale ed economico – ha affermato l’assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro, Giulia Silvia Ghia – Questi eventi rafforzano l’identità dei quartieri, mantenendo vive tradizioni secolari e favorendo la coesione tra i residenti. In un contesto come quello del centro di Roma, dove il turismo e la gentrificazione rischiano di indebolire il tessuto sociale, le feste rionali aiutano a preservare il senso di comunità e il legame con il passato, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini alla vita del loro quartiere”. L’amministrazione municipale collaborerà attivamente con le comunità rionali nella co-progettazione dei programmi delle singole celebrazioni, garantendo eventi che rispecchino l’identità e la storia dei quartieri coinvolti. Per maggiori informazioni e per presentare proposte di partecipazione alle attività culturali delle feste rionali 2025, è possibile consultare l’avviso pubblico disponibile https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1326412 —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)