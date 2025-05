Musetti-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 16 maggio, lo spagnolo, numero tre del mondo, al penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Musetti, dopo aver eliminato Alexander Zverev ai quarti di finale, va quindi a caccia della prima finale della carriera al Foro Italico, nella rivincita della finale di Montecarlo di poche settimane fa. La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 15.30. I due tennisti si affrontano per la quinta volta in carriera, con lo spagnolo che conduce con un netto 4-1. L’ultimo precedente tra i due risale al Masters 1000 di Montecarlo, quando Musetti si arrese in tre set anche a causa di un problema fisico accusato nel finale di partita. Musetti-Alcaraz, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)