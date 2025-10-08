Musetti-Auger Aliassime, l’azzurro in campo negli ottavi di Shanghai – Diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l’azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime – in diretta tv e streaming – negli ottavi del Masters 1000 cinese, che ha visto il ritiro, nel turno precedente, di Jannik Sinner. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l’olandese Jesper de Jong nel terzo turno.

La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l’infortunio di Draper).

In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale di Shanghai Musetti sfiderebbe il francese Arthur Rinderknech, vincente contro il ceco Jiri Lehecka.

