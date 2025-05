Musetti battuto in semifinale Madrid, Draper vince in 2 set

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sconfitto in semifinale all’Atp Masters 1000 di Madrid. L’azzurro, testa di serie numero 10, oggi 2 maggio 2025 è stato battuto dal britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone, che si è imposto per 6-3, 7-6 (7-4) in 1h58′. Draper affronterà in finale il norvegese Casper Ruud. La testa di serie numero 14 ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo per 6-4, 7-5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)