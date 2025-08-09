37.7 C
Musetti-Bonzi, oggi l’esordio dell’azzurro a Cincinnati – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, l’azzurro esordisce nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati – in diretta tv e streaming – contro il francese Benjamin Bonzi. Il toscano dovrà riscattarsi dopo un deludente Wimbledon, per conquistare punti importanti in ottica Atp Finals: di fronte ci sarà il tennista transalpino, numero 63 del ranking Atp, che al debutto sul cemento americano ha eliminato l’altro italiano Matteo Arnaldi. In caso di passaggio del turno, al terzo turno, Musetti troverà uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’ungherese Fabian Marozsan.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

