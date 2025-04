Musetti-Bu, sfida a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro affronterà oggi, lunedì 7 aprile, il cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del mondo, nel primo turno del Masters 1000, primo appuntamento di rilievo della stagione sulla terra. Grandi aspettative per Musetti, che arriva dall’ottavo di finale perso a Miami contro Novak Djokovic. Il match tra Musetti e Bu è in programma oggi, lunedì 7 aprile, non prima delle 12.45. L’unico precedente tra i due risale allo scorso settembre, quando il cinese si impose, a sorpresa, in due set all’Atp di Pechino. Musetti-Bu, così come tutte le partite di tennis del Masters 1000 di Montecarlo, saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)