14.9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 4 ottobre, l’azzurro affronta l’argentino Francisco Comesana nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 9 del ranking Atp arriva dal ritiro ai quarti di Pechino contro l’americano Learner Tien, a causa di un fastidio al gluteo: nei prossimi impegni, l’obiettivo sarà conquistare più punti possibili per assicurarsi la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.

Musetti-Comesana inizierà intorno alle 8:30 ora italiana, dopo Rublev-Nishioka (che alle 6:30 darà il via ai match di giornata sul Grandstand 2). Tra i due c’è solo un precedente ai sedicesimi di Wimbledon 2024. Il risultato? Vittoria dell’azzurro in 4 set.

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesana sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.7 °
14.3 °
63 %
0.5kmh
41 %
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (508)ultimora (327)tec (29)vid (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati