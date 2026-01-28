Musetti criticato per il ritiro, Rune lo difende: “Ha ascoltato il suo corpo”

10.9 C
(Adnkronos) –
Holger Rune difende Lorenzo Musetti. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro al terzo set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, dopo aver vinto i primi due, a causa di un infortunio, rinunciando alla possibilità di regalarsi la semifinale dello Slam di Melbourne, dove avrebbe incontrato Jannik Sinner. 

Sul web il ritiro di Musetti sta facendo discutere. Qualcuno infatti rimprovera all’azzurro di aver rinunciato troppo facilmente alla partita, continuando che avrebbe dovuto lottare di più e resistere all’infortunio. Una versione che trascende la realtà e che ha scatenato anche Holger Rune, tennista danese alla prese con il recupero dalla rottura del tendine d’Achille accusata lo scorso ottobre. 

“Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba”, ha scritto Rune su X, rispondendo proprio a un post che criticava Musetti, giudicato “non un combattente”, “mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

