14.9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti, debutto ok a Shanghai: Comesana ko in due set

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti, al rientro dopo il ritiro nel quarto di finale nel torneo di Pechino contro Learner Tien, centra la prima vittoria in carriera a Shanghai oggi sabato 4 ottobre. Il carrarino, numero 9, è in piena corsa per la prima qualificazione alle Atp Finals, e ha superato nettamente l’argentino Francisco Comesana, numero 62 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 in un’ora e 27 minuti. Qualche problema per sudamericano nel finale del secondo set. Nel prossimo turno, il toscano affronterà il vincitore della sfida fra l’italo-argentino Luciano Darderi e il cinese Yunchaokete Bu. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.7 °
14.3 °
63 %
0.5kmh
41 %
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (511)ultimora (330)tec (29)vid (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati