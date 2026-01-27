10.1 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Nella notte tra oggi, martedì 27, e domani, mercoledì 28 gennaio, sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Musetti arriva all’appuntamento con il fuoriclasse serbo dopo aver eliminato, nei turni precedenti, Raphael Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz agli ottavi.  

Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, raggiungendo i quarti grazie al ritiro di Mensik. 

 

La sfida tra Musetti e Djokovic è in programma mercoledì 28 gennaio alle 4.30 ora italiana. I tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, con il serbo che guida con un netto 9-1. L’ultimo incrocio tra i due risale all’ultimo Atp di Atene, dove Djokovic ha battuto proprio Musetti in finale. 

 

Musetti-Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. 

 

