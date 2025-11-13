18.4 C
Firenze
giovedì 13 Novembre 2025
Musetti e un pranzo vista Sinner alle Atp Finals: Lorenzo 'studia' Jannik prima della sfida con Alcaraz

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti e un pranzo vista Sinner alle Atp Finals. L’azzurro, impegnato in serata contro Carlos Alcaraz a Torino, sogna ancora la semifinale ed è arrivato in tarda mattinata alla Inalpi Arena. Prima di scendere in campo nel pomeriggio, per una rifinitura lontana da occhi indiscreti, il toscano ha pranzato nell’area dedicata ai campioni della Inalpi Arena, insieme a coach Simone Tartarini, al suo manager e alla compagna Veronica. Curiosità: l’area pranzo dei maestri, sopraelevata rispetto al foyer dell’Arena e al Sebastopoli, affaccia proprio sul campo di allenamento. Un campo su cui, in quei minuti stava lavorando Jannik Sinner, con lo sparring siciliano Gabriele Piraino.  

Tra una chiacchiera e l’altra con lo staff, Lorenzo si è girato ogni tanto per dare un occhio al lavoro di Sinner. Fotografia di un pranzo particolare, ma a Torino succede anche questo in vista di una serata da film. Una serata in cui, vincendo contro il mostro sacro Alcaraz, potrebbe anche regalare il numero uno del ranking all’amico Jannik. (di Michele Antonelli, inviato a Torino) 

