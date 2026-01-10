5.4 C
Musetti, finale a Hong Kong e top 5: Rublev battuto in rimonta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti si qualifica per la prima finale del 2026 e diventerà il terzo azzurro in Top 5 nell’era del ranking Atp computerizzato, con l’Italia che per la prima volta nella sua storia avrà due giocatori tra i primi 5 del mondo. L’azzurro si è imposto oggi, sabato 10 gennaio, in rimonta in semifinale nel torneo Atp 250 di Hong Kong sul russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3 del torneo, in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 7-5, 6-4. 

Il carrarino, numero uno del seeding, attende ora in finale il vincente dell’altra semifinale tra Giron e Bublik. 

© Riproduzione riservata

