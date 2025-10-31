19.8 C
Musetti, Finals a rischio. Auger-Aliassime in semifinale a Parigi, l’azzurro chiede wild card per Atene

Felix Auger-Aliassime vola in semifinale al Masters 1000 di Parigi e agguanta anche punti preziosi per qualificarsi alle Finals di Torino ai danni di Lorenzo Musetti. Il canadese, numero 10 del mondo, ha battuto in due set il monegasco Valentin Vacherot, numero 40 e rivelazione degli ultimi mesi del circuito, con un doppio 6-2 in poco meno di un’ora e venti di gioco. Auger-Aliassime adesso ha 3.595 punti, Musetti resta fermo a 3.685. 

La semifinale agguantata da Auger-Aliassime obbliga Musetti a iscriversi all’Atp 250 di Atene, per cui Lorenzo ha chiesto una wild card. In semifinale a Parigi, il canadese affronterà ora uno tra De Minaur e Bublik, con il kazako ancora in corsa per un posto a Torino. Se Auger-Aliassime vincesse però il Masters 1000 di Parigi, l’azzurro non avrebbe più possibilità di qualificarsi alle Finals.  

© Riproduzione riservata

