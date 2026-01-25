8 C
Firenze
domenica 25 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti-Fritz: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. 

 

La sfida tra Musetti e Fritz è in programma lunedì 26 gennaio alle 4 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con il parziale in parità sul 3-3. Nell’ultimo incrocio a vincere è stato Fritz, che si è imposto in due set nella fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino. 

 

Musetti-Fritz sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
8 ° C
8.8 °
6.6 °
78 %
2.6kmh
75 %
Dom
8 °
Lun
11 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1405)ultimora (1253)sport (54)Eurofocus (54)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati