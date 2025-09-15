27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Lorenzo Musetti? Il tennista azzurro scende in campo a Chengdu e ha scoperto oggi, lunedì 15 settembre, il tabellone dell’Atp 250, in programma dal 17 al 23 settembre, a cui parteciperà per aprire lo swing asiatico. Obiettivo è conquistare punti pesanti per la Race verso le prossime Atp Finals 2025 di Torino. Musetti, numero nove del mondo, ha ottenuto un bye al primo turno volando direttamente al secondo, dove troverà uno tra il francese Terence Atmane, che aveva sorpreso nell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati dove era arrivato fino alle semifinali, prima di essere eliminato da Jannik Sinner, e il croato Dino Primiz. I pericoli verso la finale si chiamano Tallon Griekspoor, olandese numero 31 del mondo, e Giovanni Mpetshi Perricard, franche che occupa il 36esiumo posto del ranking Atp e che Musetti ha già affrontato, eliminandolo, al primo turno degli ultimi Us Open. In tabellone altri due italiani: Lucaino Darderi sfiderà nel secondo turno l’australiano Jordan Thompson o un qualificato, mentre Lorenzo Sonego esordirà al primo turno con l’argentino Juan Manuel Cerundolo.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.9 ° C
28.8 °
26.4 °
55 %
1.5kmh
40 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
26 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)incendio (10)vigili del fuoco (10)Almanacco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati