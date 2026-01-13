8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti, infortunio contro Zverev: si ritira. E Bertolucci lo difende dalle critiche

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Infortunio, e qualche critica, per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha iniziato la sua stagione perdendo la finale dell’Atp di Hong Kong, dove è stato battuto dal kazako Alexander Bublik in due set, ma in cui ha festeggiato, proprio grazie alla qualificazione all’ultimo atto del torneo, l’accesso, per la prima volta in carriera, alla top 5 del ranking Atp, volando al quinto posto nella classifica generale. 

La sconfitta in finale però gli ha portato qualche critica da parte di tifosi e appassionati, che da tempo non vedono Musetti vincere un torneo. A difendere l’azzurro ci ha pensato l’ex tennista Paolo Bertolucci: “È partito il processo a Musetti! I fenomeni di X indicano nelle finali perse e nei problemi tattici i motivi per i quali può ritenersi un miracolato da top ten”, ha scritto sul suo profilo X, “loro che nel proprio ambito lavorativo primeggiano a livello altissimo sbeffeggiano un ragazzo di 23 anni n. 5 Atp”. 

Ma l’inizio di stagione di Musetti è stato anche segnato da un infortunio. Durante l’esibizione contro Alexander Zverev infatti Lorenzo è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico. È successo tutto nel corso del secondo set, dopo che il tedesco aveva vinto il primo al tie break, quando Musetti ha sentito un dolore all’anca, richiedendo l’intervento del fisioterapista. 

Dopo un breve trattamento in campo, Musetti ha deciso di non rischiare, a una settimana dall’inizio degli Australian Open: “Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno”, ha spiegato direttamente in campo Musetti, “avrei voluto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.3 ° C
10.6 °
7.7 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (953)ultimora (865)Eurofocus (38)demografica (27)sport (23)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati