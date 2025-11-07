9.6 C
venerdì 7 Novembre 2025
Musetti-Korda: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti continua la sua caccia alle Atp Finals. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 7 novembre, lo statunitense Sebastian Korda – in diretta tv e streaming – nella semifinale del torneo 250 di Atene, che deve vincere per sorpassare Auger-Aliassime all’ottavo posto della Race e volare a Torino. Musetti è reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro il francese Alexandre Muller, mentre all’esordio aveva superato lo svizzero Stan Wawrinka. 

 

La sfida tra Musetti e Korda è in programma oggi, venerdì 7 novembre, alle ore 10. I due tennisti si sono sfidati in quattro precedenti, con il parziale che è fermo sul 2-2. L’ultimo incontro risale agli ottavi dell’Atp 250 di Metz del 2022, quando Musetti si impose in due set. 

 

Musetti-Korda sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.  

 

