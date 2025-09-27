14.5 C
Musetti-Mannarino: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Pechino. Il tennista azzurro affronta oggi, domenica 28 settembre, il francese Adrian Mannarino, numero 60 del mondo, negli ottavi di finale dell’Atp 500 cinese. Musetti arriva dal successo in tre set contro un altro transalpino, Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4, mentre Mannarino nel turno precedente ha superato il kazako Alexander Bublik. In caso di passaggio del turno Musetti troverà il vincente della sfida tra l’azzurro Flavio Cobolli e lo statunitense Learner Tien.  La sfida tra Musetti e Mannarino è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle 7 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti con una vittoria per parte e il parziale che è quindi fermo sull’1-1. Nell’ultimo incrocio, ai quarti di finale di Chengdu 2024, è stato Musetti a prevalere imponendosi in tre set.  Musetti-Mannarino, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

