18.8 C
Firenze
venerdì 24 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all’esordio e l’argentino Etcheverry agli ottavi, superato nella tarda serata di ieri in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Moutet invece ha battuto il bosniaco Dzumhur e il russo Medvedev. 

 

La sfida tra Musetti e Moutet è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, negli ottavi dell’ultimo Atp di Buenos Aires, dove l’azzurro si è imposto in due set. 

  

Musetti-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.8 ° C
18.9 °
17.3 °
68 %
2.7kmh
20 %
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1991)ultimora (1355)vid (292)tec (80)sport (68)Lav (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati