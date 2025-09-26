14 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti scende in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 26 settembre, il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 36 del mondo, nei sedicesimi di finale dell’Atp 500 cinese. Musetti è reduce dalla delusione di Chengdu, dove è stato battuto in finale dal cileno Alejandro Tabilo e va a caccia di punti preziosi nella Race per accedere alle prossime Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino.  In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale, Musetti affronterebbe il vincente della sfida tra il kazako Alexander Bublik e il francese Adrian Mannarino.  La sfida tra Musetti e Mpetshi Perricard è in programma oggi, venerdì 26 settembre, alle 10.30 ora italiana. Tre i precedenti tra i due tennisti, tutti vinti dall’azzurro, che conduce quindi con un parziale di 3-0. L’ultimo incontro risale al primo turno degli ultimi Us Open, dove Musetti si è imposto in rimonta in quattro set.  Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

