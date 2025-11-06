17.6 C
Musetti-Muller: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo ad Atene. Oggi, giovedì 6 novembre, il tennista azzurro affronta il francese Alexandre Muller, numero 43 del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 250 greco. Musetti è reduce dalla vittoria in rimonta contro lo svizzero Stan Wawrinka, battuto in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4. 

Successo in tre parziali anche per Muller, che ha rimontato l’argentino Tomas Etcheverry negli ottavi del torneo dopo aver battuto anche il tedesco Struff all’esordio nel torneo. 

 

La sfida tra Musetti e Muller è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 14. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dal francese nel 2023. 

 

Musetti-Muller sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV. 

 

