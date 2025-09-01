26.4 C
Musetti-Munar, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) –
Prima volta agli ottavi di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l’azzurro affronta Jaume Munar in un match che mette in palio i quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Il numero 10 del ranking arriva dal successo nel derby contro Cobolli, mentre lo spagnolo ha eliminato il belga Bergs nel terzo turno. In caso di passaggio del turno, Musetti ai quarti di finale potrebbe trovare Jannik Sinner, atteso dal match contro Aleksandr Bublik.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

