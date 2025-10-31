19.8 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Musetti, non solo Auger-Aliassime per le Atp Finals. Bublik ci crede: “Ho un obiettivo chiaro”

Alexander Bublik adesso ci crede. L’obiettivo Atp Finals, impronosticabile a inizio stagione, adesso è più vicino del previsto per il tennista kazako, che insegue l’ottavo posto nella race di Lorenzo Musetti. L’ultimo utile per staccare il pass per il ‘torneo dei maestri’ a Torino. Bublik affronterà ora Alex De Minaur nei quarti a Parigi: dovesse raggiungere la finale del Masters 1000 francese, conquisterebbe in un sol colpo la top ten e la qualificazione all’ambitissimo torneo di fine anno. Vista la sua annata e il tennis mostrato, tutto appare ora possibile. 

Dopo gli ottavi vinti contro Fritz, Bublik non si è nascosto: “Questa è forse la prima volta nella mia carriera che ho un obiettivo importante da raggiungere. Se mi rilasso e mi dico che sono stanco o infortunato, è chiaro che non ce la farò”. C’è però un fattore da non sottovalutare: la corsa alle Atp Finals potrebbe decidersi all’ultimo minuto la prossima settimana, con gli ultimi tornei. Gli Atp 250 di Atene e Metz, che potrebbero vedere impegnati tutti i tennisti ancora in corsa per Torino.  

