Musetti: “Novità nel team? Sarò io a comunicarle, ora voglio godermi le Atp Finals”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Novità nel team? In questo momento il team è quello che conoscete. Se avrò novità o cambiamenti sarò io stesso a informarvi, non oggi”. Lo ha detto il tennista azzurro Lorenzo Musetti, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz, a proposito di nuovi innesti nello staff dopo le voci di un possibile affiancamento di José Perlas allo storico coach Simone Tartarini nel 2026. 

“Non ho ancora pianificato nulla per il futuro – ha spiegato il toscano – ed è stato un finale di stagione molto intenso. Ho inseguito, forse in alcuni momenti ho avuto troppa pressione. Non ho ancora avuto modo di pensare al prossimo anno”. 

Il tennista azzurro, numero 9 del ranking Atp, ha anche parlato del suo stato di forma e della Coppa Davis in programma dopo le Atp Finals: “La mia condizione fisica in questo momento è buona, tutto è in programma”. E ancora, relativamente al 2026: “Prossimi obiettivi? Non ho ancora riflettuto tanto su questo, devo parlarne con il team. Ora voglio godermi questa settimana”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

