16.6 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Musetti si arrabbia a Pechino, cosa succede nel match con Mpetshi Perricard

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti perde le staffe e se la prende con il pubblico di Pechino. L’azzurro, nel corso del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del tie-break del secondo set si infuria dopo un errore di dritto.   Il microfono a bordo campo cattura le parole del toscano, che impreca in italiano ad alta voce. “Tossiscono sempre ‘sti caz.. di cinese. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi”, dice Musetti, rivolgendosi forse al proprio angolo. Quindi, per sottolineare il ‘disturbo’ provocato da qualche spettatore, Musetti tossisce in maniera plateale prima di riprendere il gioco. Il pubblico non capisce le parole dell’azzurro e non interpreta nel modo corretto la situazione. Per questo, quando Musetti tossisce polemicamente, gli spettatori ridono. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.6 ° C
17.6 °
15.1 °
83 %
1.5kmh
20 %
Ven
17 °
Sab
23 °
Dom
24 °
Lun
25 °
Mar
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)Gaza (11)Serie A (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati