Musetti si ritira a Pechino, cos’è successo durante il match con Tien

(Adnkronos) –
Come sta Lorenzo Musetti? Il tennista azzurro è stato costretto al ritiro oggi, martedì 29 settembre, nel corso del terzo set della sfida con lo statunitense Learner Tien, nei quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto il primo set 6-4, Musetti ha accusato un dolore nella parte superiore della coscia destra, tanto da richiedere un medical time out durante il secondo parziale. L’intervento del fisioterapista però non sembra aver aiutato Musetti, che subito break nel game successivo e non è riuscito più a muoversi liberamente in campo, cedendo terreno all’avversario. Tien ha vinto il secondo set 6-3 e le cose non sono cambiate nemmeno nel terzo e decisivo parziale, quando l’americano ha piazzato due break in apertura, volando così sul 3-0, e Musetti ha alzato bandiera bianca, ritirandosi quindi dal torneo.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

