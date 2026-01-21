Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

5 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
(Adnkronos) –
Derby azzurro agli Australian Open. Nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, Lorenzo Musetti sfida Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo. Musetti ha esordito superando il belga Raphael Collignon, ritiratosi sul 2-1 per l’azzurro, nel primo turno, mentre Sonego ha vinto contro lo spagnolo Taberner. 

 

La sfida tra Musetti e Sonego è in programma giovedì 22 gennaio all’1.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Sonego che conduce con un parziale di 2-1. L’ultimo incrocio risale al terzo turno dell’ultimo Masters 1000 di Parigi, dove fu proprio Sonego a eliminare Musetti in tre set. 

 

Musetti-Sonego sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

