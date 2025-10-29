14.4 C
Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti esordisce a Parigi. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il tennista toscano affronta Lorenzo Sonego – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro del secondo turno del Masters 1000 francese. Musetti, che in passato ha giocato in doppio proprio con Sonego, è reduce dalla semifinale conquistata a Vienna, dove è stato battuto da Alexander Zverev, poi sconfitto a sua volta da Jannik Sinner in finale, e va a caccia di punti preziosi per sigillare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Sonego, nel primo turno del torneo, ha superato lo statunitense Sebastian Korda in due set. 

 

Il derby tra Musetti e Sonego è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, nel tardo pomeriggio sul campo numero 1. La sfida tutta azzurra è il quarto match del programma che si apre alle 11. L’inizio del derby non è previsto prima delle 15.30, secondo il calendario ufficiale, ma ci sono buone possibilità che il primo scambio vada in scena dopo le 17. 

I due tennisti si sono sfidati in due precedenti, con il parziale fermo sull’1-1. Nell’ultimo incontro, nel secondo turno dell’edizione 2024 di Vienna, è stato Musetti a imporsi in due set. 

 

Musetti-Sonego sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

 

