giovedì 22 Gennaio 2026
Musetti, Tartarini assente agli Australian Open: allenatore salta match con Sonego per lutto

(Adnkronos) – Assenza pesante nell’angolo di Lorenzo Musetti. Oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista toscano sfida Lorenzo Sonego nel derby azzurro del secondo turno degli Australian Open 2026, ma senza il suo allenatore. Simone Tartarini non è infatti alla Margaret Court Arena a causa di un lutto subito nella giornata di ieri. 

Tartarini è infatti tornato in Italia a causa della morte della madre, e per questo non è presente allo stadio per seguire la sfida tra Musetti e Sonego. Svelato quindi il mistero dell’assenza dello storico coach del numero cinque del mondo, che segue Musetti fin da giovanissimo e lo ha portato in top 5 grazie alla finale raggiunta nel torneo di Hong Kong con cui ha aperto la nuova stagione, poi persa contro Bublik. 

 

sport

