lunedì 29 Settembre 2025
Musetti-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti scende in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 29 settembre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 cinese. Nei turni precedenti del torneo Musetti, che ricopre la nona posizione nel ranking, ha battuto due tennisti francesi: Giovanni Mpetshi Perricard all’esordio e Adrian Mannarino agli ottavi. Tien invece ha superato prima l’argentino Francisco Cerundolo e poi un altro azzurro, Flavio Cobolli.  La sfida tra Musetti e Tien è in programma oggi, lunedì 29 settembre, alle 13 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà dunque il primo precedente tra loro.  Musetti-Tien, come tutte le partite dell’Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

