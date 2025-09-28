19.4 C
Musetti vince, ma il pubblico lo fischia. Cos’è successo a Pechino

(Adnkronos) –
Fischi per Lorenzo Musetti a Pechino. Il tennista azzurro ha vinto oggi, domenica 28 settembre, il match degli ottavi di finale contro il francese Adrian Mannarino, imponendosi in due set 6-3, 6-3, ma al pubblico cinese non è bastato assistere allo spettacolo in campo. Al momento dell’ingresso sul cemento dell’Atp 500 infatti, Musetti è stato inondato di fischi e qualche urlo poco carino. Il motivo? La frase pronunciata da Lorenzo durante il turno precedente, quando durante la sfida con Mpetshi Perricard, aveva sbottato: “Tossiscono sempre ‘sti caz.. di cinese. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi”. 
Quelle parole hanno ferito l’orgoglio cinese, che si sono riversati sui profili social dell’azzurro per esprimere il proprio disappunto. Musetti ha poi pubblicato un post di scuse proprio su Instagram, scrivendo che “vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto con frustrazione ieri durante la mia partita. Le mie parole erano rivolte solo a pochi individui tra la folla che tossivano ripetutamente e disturbavano la partita. Non sono mai stati, in alcun modo, destinati al popolo cinese”. Parole che però, evidentemente, non sono bastate.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

