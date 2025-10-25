18.9 C
Musetti-Zverev, oggi la seconda semifinale di Vienna – Diretta

Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all’esordio e poi l’argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.  

 

Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l’azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell’olandese Griekspoor. 

 

