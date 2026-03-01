Music Cruise 2026, il palco sul mare per una settimana di musica e spettacolo

14.5 C
(Adnkronos) – Con la serata Love Boat si è chiusa la settimana della Crociera della Musica, il progetto con cui Costa Crociere ha rinnovato per il quinto anno consecutivo la partnership con il Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali è stato il protagonista della nave con cinque performance esclusive, ognuna dedicata a un mondo tematico diverso: le serate Disco Night, Old West, Jolly Blue, Happy Days e Love Boat, tra scenografie, costumi e atmosfere che hanno celebrato l’immaginario pop degli anni ’90 e non solo. Ogni appuntamento è stato accompagnato dal collegamento con il Teatro Ariston. Grazie alla Mesh Led di Costa Toscana, la nave ha inviato messaggi luminosi: ogni sera, la Mesh Led ha commentato in tempo reale ciò che accadeva al Festival con battute, reaction e giochi di parole. 

“Questa edizione ha confermato la forza di un progetto che evolve ogni anno, integrando sempre di più la nave con la città e con il Festival” ha dichiarato Francesco Muglia, Chief Commercial Officier e Senior Vp di Costa Crociere. “La residency di Max Pezzali, le attivazioni speciali e la Mesh Led hanno trasformato Costa Toscana in un’esperienza pop immersiva, capace di parlare a pubblici diversi e di generare momenti iconici che resteranno nella memoria di questa edizione.” 

© Riproduzione riservata

