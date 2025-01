Musk critica piano Stargate di Trump: “Non hanno i soldi per Intelligenza Artificiale”

(Adnkronos) –

Elon Musk ha criticato il piano ‘Stargate’ di Donald Trump per l’intelligenza artificiale sostenendo che “non ci sono soldi” per finanziare il progetto che prevede investimenti per almeno 500 miliardi di dollari. “Non hanno i soldi” per finanziare questo progetto, ha affermato Elon Musk sul suo account X mercoledì. “SoftBank ha garantito solo 10 miliardi di dollari. Lo so per certo da una fonte certa”, ha detto il proprietario di Tesla e Space X. Stargate riunisce lo specialista del cloud Oracle, il gigante giapponese degli investimenti SoftBank e la start-up di Ia generativa OpenAI (ChatGpt). Masayoshi Son, capo di SoftBank, ha dichiarato che la joint venture “inizierà a impiegare 100 miliardi di dollari immediatamente”, con l’obiettivo di raggiungere un totale di 500 in quattro anni. Musk ha speso 277 milioni di dollari per finanziare la campagna elettorale di Donald Trump e ha ricevuto una missione extra-governativa per tagliare la spesa pubblica. “Rispetto sinceramente ciò che hai realizzato e penso che tu sia l’imprenditore più stimolante del nostro tempo”, ha risposto sobriamente Sam Altman, capo di OpenAI, a Elon Musk su X. Musk che è uno dei co-fondatori di OpenAI, attacca regolarmente Sam Altman, criticandolo in particolare per aver deviato dalla missione iniziale della start-up, che si concentrava sullo sviluppo ragionato dell’Ia. Elon Musk è a sua volta coinvolto nella corsa all’Ia e le aziende che controlla, in particolare Tesla, hanno investito molto in questo campo. La sua start-up di Ia generativa, xAI, lanciata nel 2023, prevede di costruire un supercomputer in un ex sito industriale di Memphis in Tennessee. La scorsa settimana, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per accelerare la costruzione di nuovi data center specializzati in Ia negli Stati Uniti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)