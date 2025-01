Musk e il braccio teso: “Saluto nazista? Critici trovino sporchi trucchi migliori”

(Adnkronos) – “Francamente avrebbero bisogno di ‘sporchi trucchi’ migliori”. Così Elon Musk ha risposto su X alle polemiche sul saluto con braccio teso fatto ieri sul palco di un evento nel giorno dell’insediamento di Trump e identificato da molti come un saluto nazista. “Francamente, avrebbero bisogno di migliori trucchi sporchi”, ha scritto su X il ceo Tesla. “L’attacco ‘sono tutti Hitler’ è stancante”, ha aggiunto. Il caso è montato ieri su X, complice il gesto compiuto dal magnate durante un intervento ad un evento nella giornata del giuramento di Trump, da ieri 47esimo presidente degli Stati Uniti. L’elezione di Trump, ha detto Musk, rappresenta “un bivio sulla strada della civiltà umana. Sapete, ci sono elezioni che vanno e vengono. Alcune elezioni sono importanti, altre no. Ma questa, questa era davvero importante. E voglio solo dirvi grazie per averla resa possibile. Grazie”. “Il mio cuore va a voi. È grazie a voi che il futuro della civiltà è assicurato. Grazie a voi. Avremo città sicure, finalmente, città sicure, confini sicuri, spese sensate, cose basilari”, ha aggiunto Musk, battendo quindi la mano destra sul cuore e poi estendendo il braccio. Le foto e i video sono così rimbalzati su X, il social di proprietà di Musk, e la discussione è esplosa. A fare chiarezza ci ha provato per primo Andrea Stroppa, referente di Musk in Italia. “Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, che esprime i suoi sentimenti dicendo ‘Voglio darti il mio cuore’, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono. A ELON NON PIACCIONO GLI ESTREMISTI!”, ha scritto, dopo aver depubblicato il video del saluto di Musk precedentemente postato sul social. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)