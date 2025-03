Musk furioso con Apple, è scontro sui piani di espansione satellitare

(Adnkronos) – Si starebbe consumando sulla telefonia via satellite uno scontro sotterraneo fra Apple ed Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal ricordando i forti investimenti della casa di Cupertino nelle comunicazioni basate su satellite capaci di fornire una connessione ottimale anche in situazioni in cui i segnali wireless tradizionali non sono disponibili. Ma questo attivismo non piace a Musk, che con SpaceX ha lanciato più di 550 satelliti in grado di fornire connettività cellulare tramite il servizio Starlink. Sullo sfondo un problema di diritti e di frequenze, disponibili in quantità limitata. Secondo quanto riferito al giornale, gli investimenti ‘spaziali’ di Apple avrebbero attirato l’ira di Musk, dopo che SpaceX e il suo partner, T-Mobile, avevano cercato la cooperazione del colosso della Mela per offrire Starlink sugli iPhone. Un accordo preliminare fra i due gruppi prevede la possibilità di utilizzare sui nuovi smartphone della Mela il servizio di telefonia cellulare satellitare SpaceX e T-Mobile, al momento disponibile solo in versione beta e con un lancio ufficiale previsto in estate. Ma – al di là di questa intesa – Apple resta focalizzata nello sviluppo di Globalstar, partner nell’offerta di servizi satellitari, che ha già potuto contare su un investimento superiore al miliardo di dollari. SpaceX ha recentemente chiesto alla Federal Communications Commission di respingere una domanda di Globalstar che chiedeva l’autorizzazione a utilizzare un determinato spettro di frequenze per la nuova rete di satelliti finanziati da Apple, che in passato aveva lavorato con Boeing a un progetto satellitare. Secondo quanto riportato dal giornale, ‘frustrato’ dallo stretto controllo di Apple sul suo ecosistema di app, Musk avrebbe valutato in passato la possibilità di costruire un ‘suo’ smartphone, ma il progetto non si mai concretizzato. Almeno fino ad oggi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)