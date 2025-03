Musk: “Minacce di morte per tagli”. Trump: “Sei un patriota”

(Adnkronos) – I dipendenti del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge) ricevono ”ogni giorno minacce di morte”. Lo ha dichiarato Elon Musk accanto al presidente Donald Trump durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. ”E’ un patriota che è diventato un vero amico”, ha detto Trump di Musk aggiungendo che ”gli americani devono capire che i tagli che vengono effettuati sono necessari” come è ”necessario sostenere Musk”. “Elon non mi ha mai chiesto niente e avrebbe potuto farlo, non mi ha mai chiesto nulla. Ho preso un provvedimento contro le auto elettriche che potrebbe danneggiarlo, non mi ha chiesto nulla”, ha detto Trump, facendo riferimento anche agli atti condotti contro strutture della Tesla nel paese. “Bisogna supportare Elon, il Dipartimento della Giustizia sta agendo contro questi attacchi: è terrorismo. Queste persone sono nei guai”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)