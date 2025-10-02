14.2 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi

(Adnkronos) –
Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, grazie al rimbalzo del prezzo delle azioni Tesla e all’aumento delle valutazioni delle sue altre aziende. Lo rivela Forbes, secondo cui ieri la fortuna di Musk ha raggiunto brevemente i 500 miliardi di dollari, prima di attestarsi a 499,1 miliardi di dollari. 

Il ‘record’ arriva poco meno di un anno dopo che il patrimonio netto di Musk aveva superato i 400 miliardi di dollari e conferma la sua leadership come persona più ricca del mondo. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

