giovedì 11 Dicembre 2025
Myanmar, esercito birmano attacca un ospedale: almeno 33 morti

(Adnkronos) – Almeno 33 persone sono morte e più di cinquanta sono rimaste ferite a seguito di un attacco dell’esercito birmano contro l’ospedale di Mrauk U, una località situata nello Stato di Rajine. Lo ha denunciato l’operatore umanitario Wai Hun Aung su Facebook, aggiungendo che le truppe birmane hanno utilizzato “due bombe con cui hanno ucciso 33 persone e e ferite 58”, anche se si prevede che il bilancio possa aumentare. 

Il portavoce dell’esercito di Arakan, Khin Thu Kha, ha confermato l’attacco su X. In un post accompagnato da immagini video delle fiamme divampate nel complesso medico, ha attribuito l’attacco all’aviazione militare della giunta militare birmana, a poco più di due settimane dalle elezioni legislative, che sono state criticate dalla comunità internazionale per possibili irregolarità. 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

