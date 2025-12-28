6.4 C
Firenze
domenica 28 Dicembre 2025
Myanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi

Seggi aperti in Myanmar per le prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile. Le votazioni, iniziate nelle principali città controllate dal regime – tra cui Rangoon, Mandalay e Naypyidaw – sono state presentate dai militari come un ritorno alla democrazia, ma sono state duramente criticate a livello internazionale come largamente irregolari e prive di legittimità. 

La principale formazione politica, la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, è stata esclusa dal voto e la leader, detenuta con una pena complessiva di 27 anni, non può partecipare. Molte zone del Paese restano escluse dalle operazioni elettorali a causa del conflitto armato tra giunta e gruppi ribelli. 

Il generale Min Aung Hlaing ha votato di buon mattino a Naypyidaw, dichiarando che l’elezione è “libera ed equa”, mentre il Partito dell’Unione, della Solidarietà e dello Sviluppo, vicino ai militari, è dato per favorito. La prima fase del voto durerà un mese, seguita da una seconda e una terza fase previste rispettivamente tra due settimane e il 25 gennaio. L’Onu ha sottolineato l’importanza di un processo “libero, equo, inclusivo e credibile che rifletta la volontà del popolo” e numerosi Paesi occidentali e organizzazioni per i diritti umani hanno condannato il voto, denunciando la repressione di qualsiasi opposizione. 

