13.3 C
Firenze
mercoledì 18 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

MyPlant & Garden 2026, Baraldi (Ibe-Cnr): “Apprezzo che dia attenzione anche a scienza e ricerca”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “MyPlant & Garden, per me, è sempre un appuntamento molto importante. Non è la prima volta che partecipo e oltre ad esibire molte piante e macchinari utili in questo settore, c’è sempre stata anche una grande attenzione per la ricerca, per i risultati e per l’applicazione delle piante nella realtà. Pertanto, come ricercatrice, trovo molto interessante questo parterre MyPlant & Garden perché dà anche la possibilità di approfondire discorsi scientifici”. Sono le parole di Rita Baraldi, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibe-Cnr), alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 

Intervenendo al panel ‘Vitamina Verde: i benefici di piante e fiori per gli edifici e per la nostra salute. I risultati delle ricerche, i progetti in corso e le opportunità per il settore’ all’interno del quale sono stati presentati, appunto, i risultati della prima sperimentazione scientifica in Italia condotta in ambiente scolastico sull’efficacia di alcune varietà di piante per migliorare la qualità dell’aria e abbattere la concentrazione di inquinanti e le opportunità per le aziende florovivaistiche italiane, Baraldi spiega: “Questa ricerca è nata dall’esigenza di provare l’efficacia delle piante nel migliorare la qualità dell’aria nella vita reale, perché in laboratorio era già stata sperimentata e validata, ma nella vita reale no. Pertanto, grazie a un accordo con Coldiretti, che ci ha contattato per fare una sperimentazione nelle scuole, perché sappiamo che i ragazzi, o comunque le persone giovani, appartengono alla fascia più sensibile all’inquinamento, abbiamo iniziato questa sperimentazione in diverse scuole d’Italia con risultati molto soddisfacenti”. 

“Abbiamo visto, infatti, una riduzione importante dell’anidride carbonica, ma anche delle polveri sottili, molto dannose per la salute umana, una diminuzione della temperatura interna e un aumento dell’umidità relativa – sottolinea – Questo va a beneficio della qualità dell’aria e della riduzione della diffusione dei virus ambientali”. “La nostra conclusione, pertanto, pur avendo ancora la sperimentazione in corso e altre che si stanno aggiungendo, perché l’interesse della scuola e di Coldiretti è sempre maggiore, è che le piante sia da esterno che da interno, come piante in vaso o piante da fiore, possono aiutare per migliorare il nostro ambiente, ma soprattutto il benessere della nostra salute”, conclude Baraldi. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
14.6 °
11.8 °
59 %
0.5kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1429)ultimora (1257)sport (73)Eurofocus (53)demografica (46)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati