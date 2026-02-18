13.3 C
MyPlant & Garden 2026, Capitanio (Aiph): “Evento di punta italiano che il Paese mostra al mondo”

(Adnkronos) – MyPlant & Garden è “l’evento di punta che abbiamo in Italia e rappresenta in modo eccellente tutto ciò che l’Italia ha da mostrare all’Europa e al mondo intero riguardo la produzione del verde, gli accessori, il progetto e tutta la filiera nel suo complesso. E qui, in questa occasione, nel momento e nel posto giusto la rappresentiamo e la mostriamo a tutto il mondo”.  

E’ quanto dichiarato da Leonardo Capitanio, Presidente di AIPH International Association of Horticultural Producers, intervenuto al convegno ‘Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City’, nell’ambito di ‘MyPlant & Garden 2026’, il salone internazionale del verde, giunto alla sua decima edizione, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio. 

“Nel corso del mio intervento, intitolato ‘Coltivare città, coltivare persone’, cercherò di parlare attraverso le generazioni, partendo dai ricordi d’infanzia, arrivando fino ad oggi all’importanza del verde nelle nostre città – spiega Capitanio – Nel corso di questo convegno, poi, parleremo, soprattutto, del concetto Green City, di ciò che facciamo nei vivai per accompagnare la città verso un futuro più verde e di ciò che possono fare le città per essere sempre più green”. 

Secondo il Presidente di AIPH International Association of Horticultural Producers affinché le città siano ancora più green è necessario: “capitalizzare tutto il valore portato dal verde oggi in una città, quindi guardare ai numeri e ai benefici portati dal verde perché non è semplicemente un costo o un ornamento, ma deve essere l’infrastruttura sulla quale progettare la città del futuro”, conclude. 

© Riproduzione riservata

