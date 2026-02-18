13.3 C
MyPlant & Garden 2026, Kipar (Green City Italia): “Verde tema chiave per le città del futuro”

(Adnkronos) – “Questa decima edizione di MyPlant & Garden si presenta particolarmente pimpante. È una fiera che nasce da un’esigenza di scambio sul tema tecnologico e abbraccia il mondo dei vivaisti, della tecnologia e del verde. Il tema del green e del blu per l’acqua diventano sempre più centrali nelle nostre città del futuro”. Lo dichiara Andreas Kipar, Presidente Green City Italia, intervenendo al convegno ‘Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City’, alla decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026. 

“Mai come ora il verde entra nella nostra quotidianità. Il 98% dei cittadini europei vede nella natura stessa una nuova chiave di relazionarsi con il proprio corpo e con la propria anima. È il tema che approfondiamo oggi con amministratori comunali, studiosi, tecnici, architetti e paesaggisti. Dobbiamo far sì che il verde non sia più una questione di standard urbanistici e architettonici, ma sia un verde sentito. La dinamicità della nostra vita è strettamente legata alla dinamicità della natura. Questo ci permette di approfondire il tema del benessere perché il benessere fisico e mentale diventa alla fine un benessere sociale” conclude Kipar. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

