MyPlant & Garden 2026, Nogarotto (Lombardini22): "Progetto Sottocasa per parco Baden Powell"

(Adnkronos) – “In occasione di MyPlant & Garden presentiamo il progetto ‘Sottocasa’, un’iniziativa promossa da Save the Planet e da Lombardini22 all’interno del Municipio 6 di Milano per la rigenerazione del parco Baden Powell. Vogliamo far crescere una comunità di persone che si prende cura di un bene comune come un parco pubblico e aumentare il senso di appartenenza e di responsabilità”. Sono le dichiarazioni di Chiara Nogarotto, social value, community & esg lead di Lombardini22, intervenuta al panel ‘Project Gallery #3, storie di progetti in costruzione’, nell’ambito della decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.  

“Questo progetto – sottolinea Nogarotto – prova a raccogliere i bisogni, le aspettative e i desideri delle persone che abitano il quartiere e delle organizzazioni che lo vivono. Gli interventi hanno a che fare con alcuni temi fondamentali come la socialità, la mobilità sulla strada per rendere l’area più sicura anche con attraversamenti pedonali”. 

Un intervento che guarda anche alla sostenibilità: “Il progetto Sottocasa prevede una forte piantumazione in quest’area per avere un impatto sia dal punto di vista sociale sia ambientale” conclude Nogarotto. 

economia

