domenica 7 Settembre 2025
Nadal e la sfida Sinner-Alcaraz: “Carlos magico, è più completo di Jannik”

(Adnkronos) – Le parole di Rafa Nadal fanno il giro del mondo a poche ore dalla finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In un’intervista a The Athletic, il fuoriclasse spagnolo ha parlato della rivalità che sta catalizzando l’attenzione di tutti nel tennis contemporaneo, tra lo spagnolo, il suo erede, e l’attuale numero uno del ranking Atp. “Carlos può giocare a un livello che Sinner non può raggiungere, ma può anche commettere più errori” le parole di Nadal, vincitore in carriera di 22 titoli Slam.  “Jannik – dice Nadal nell’intervista – imprime un ritmo con il dritto che è molto difficile da seguire, è molto veloce nell’anticipo e svelto nel passare dalla difesa all’attacco. Carlos è magico, è più imprevedibile di Sinner. Allo stesso tempo, commette più errori perché può giocare meglio, ma anche peggio. Si tratta di trovare l’equilibrio”.  Oggi, domenica 7 settembre, Sinner e Alcaraz si affronteranno ancora una volta nella finale degli Us Open. “Carlos è più completo di Jannik perché ha più colpi – dice Nadal -. A volte sbaglia, però ci prova sempre e ciò lo rende più spettacolare da vedere. Alla fine, quello che fa è sempre inatteso. Mi piace, è molto divertente guardare Carlos perché è in grado di fare cose straordinarie e se commette errori è perché è umano.” —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

