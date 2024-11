Nadal, quanto ha guadagnato in carriera: i premi e il patrimonio

(Adnkronos) –

Rafa Nadal oggi potrebbe giocare la sua ultima partita prima del ritiro dal tennis. Lo spagnolo sarà in campo contro l’Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis, in quello che sarà l’ultimo torneo della carriera. Lo spagnolo ha conquistato 92 titoli, di cui 22 negli Slam, e accumulato, ovviamente, guadagni stellari. Sebbene i soldi non possano quantificare il valore che Nadal ha avuto come icona del tennis a livello globale, possono dare un’idea. Oltre ai premi sportivi, Nadal ha infatti contato anche contratti di sponsorizzazione e diversi investimenti con la sua holding. Considerando soltanto i premi di campo, Nadal ha intascato ben 135 milioni di euro, piazzandosi così al secondo posto nella classifica dei tennis con il montepremi più alto conquistato in carriera alle spalle di Novak Djokovic (184 milioni). Come detto però quelli provenienti dal campo sono solo una parte dei guadagni di un tennista. Nadal in carriera ha sponsorizzato aziende come Nike, Babolat, Kia, Tommy Hilfiger e Amstel ottenendo un totale, nel corso della carriera, di circa 225 milioni. In media, è stato stimato che Rafa abbia guadagnato un totale di 20 milioni l’anno, con il suo patrimonio che è arrivato a superare i 500 milioni di euro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)