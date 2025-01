Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di cocaina

(Adnkronos) – Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nell’ambito di un’indagine sul contrabbando di cocaina. Lo riporta la stampa belga. L’arresto di Nainggolan fa parte di un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio. Al momento gli interrogatori sono ancora in corso. Il centrocampista belga, 36 anni, ex di Roma e Inter, è passato martedì scorso al Lokeren-Temse, squadra di seconda divisione della sua terra natale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)