Nanni Moretti ricoverato in ospedale dopo infarto, come sta

(Adnkronos) – “Prosegue sempre stabile e stazionario” l’iter di recupero post operatorio di Nanni Moretti all’ospedale San Camillo di Roma dopo l’infarto e l’angioplastica. E’ quanto si apprende oggi, venerdì 4 aprile, sulle condizioni di salute del regista. Come previsto non è previsto nessun bollettino. Il regista è stato ricoverato mercoledì 2 aprile. Ieri il primo e unico bollettino ufficiale in cui Domenico Gabrielli, direttore Uoc Cardiologica dell’Ao San Camillo Forlanini, ha parlato di un “danno lieve” e “angioplastica efficace” per Nanni Moretti. Il decorso “è regolare e le condizioni eccellenti, siamo fiduciosi che tra qualche giorno sarà dimesso”, ha affermato . —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)