Napoli, 18enne accoltellato a Chiaia: si costituiscono due minorenni

(Adnkronos) –
Hanno 15 e 17 anni i due minorenni che in serata si sono presentati in questura e dai carabinieri per confessare di aver accoltellato nella notte tra venerdì e sabato un 18enne a Napoli.  

La violenta aggressione è avvenuta a Chiaia in via Bisignano. Sul caso indagano i carabinieri, ora coordinati dalla Procura per Minorenni di Napoli. La posizione dei due giovanissimi è al vaglio degli inquirenti. Il 18enne, invece, resta ricoverato in gravi condizioni in rianimazione, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per le ferite all’addome e al fianco sinistro.  

Dai primi accertamenti effettuati pare che, mentre passeggiava in compagnia di amici, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a degli scooter per poi essere colpito. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita nell’ospedale San Paolo.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

